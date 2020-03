Geisel: Polizei und Feuerwehr besitzen nötige Ausrüstung

Die Charité bekommt Verstärkung: Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes öffnet am kommenden Montag zwei Abklärungsstellen für das neue Coronavirus. mehr

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Berlin ist auf 13 gestiegen. Das sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci in der Fragestunde des Abgeordnetenhauses am Donnerstag. mehr