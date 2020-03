Zeitung: Feuerwehr mit Schutzausrüstung wegen Coronavirus

Die Berliner Feuerwehr soll im Kampf gegen den neuartigen Coronavirus die Vorschriften für den Schutz ihrer Leute verschärft haben. Nach einem Bericht der «Berliner Morgenpost» (Donnerstag) müssen die Sanitäter und Notärzte der Feuerwehr beim Umgang mit Menschen mit Erkältungssymptomen ihre besondere Schutzausrüstung anlegen. Dazu gehören demnach eine spezielle Atemschutzmaske (Schutzklasse FP2), eine Schutzbrille, Handschuhe, sowie «geschlossene Rettungsdienst-Kleidung». Das stehe in einer verbindlichen internen Anweisung. Bei Verdachtsfällen soll es zudem ein Codewort geben, mit dem die Leitstelle Rettungskräfte warnt, damit sie besonders vorsichtig sind.

Die Umsetzung der Vorschrift dürfte auf Dauer aber nicht so einfach sein, weil die Vorräte an Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln begrenzt sind. Die Feuerwehr bestätigte der Zeitung, dass die Verteilung des Schutzmaterials nun zentral organisiert werde. Auch der «Tagesspiegel» zitierte ein internes Schreiben, in dem von einer «Verteilung von Mangelressourcen» die Rede war. Denn einige Teile der Sicherheitsausrüstung wie Handschuhe und Atemschutzmasken müssen nach jedem Einsatz ersetzt werden. Die Feuerwehr äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.