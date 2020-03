Hertha mit Maßnahmen gegen Coronavirus: Spiel gegen Werder

Hertha BSC hat weitere Maßnahmen im Kampf gegen den neuartigen Coronavirus für das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SV Werder Bremen ergriffen. In einer Mitteilung am Mittwoch hieß es, dass der Partie «gegenwärtig nichts im Wege» stehe und «nach aktuellem Stand wie geplant im Berliner Olympiastadion» stattfinden soll.

© dpa

Der Hauptstadt-Club verwies auch noch einmal auf Hygiene-Standards und gestattet «ausnahmsweise das Mitbringen eigener Hygieneartikel wie Desinfektionsmittelbehältnissen bis zu einer Größe von 100-ml-Behältnissen». Darüber hinaus bat der Verein «um entsprechende Eigenverantwortung und Sorgfalt», falls sich Fans und potenzielle Besucher krank fühlen oder insbesondere grippeähnliche Symptome zeigen sollten.

Aufgrund verschärfter «Sicherheits-, Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen» müssten sich die Besucher auch auf Verzögerungen beim Einlass ins Olympiastadion einstellen.