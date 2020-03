Interesse an Coronavirus-Tests in Berlin bleibt groß

Die neu eingerichtete Coronavirus-Untersuchungsstelle an der Berliner Charité hat am ersten Tag rund 100 Abstriche von besorgten Bürgen für Tests auf den Erreger genommen. «Die interne Maßnahme hat die Notaufnahmen zwar entlastet, aber die Nachfrage war wie zu erwarten sehr hoch», sagte die Sprecherin der Charité, Manuela Zingl, am 04. März 2020. Am Mittwoch habe der Andrang zunächst nicht nachgelassen.

Zingl betonte, dass nur Patienten mit starken Erkältungssymptomen die Untersuchungsstelle direkt aufsuchen sollten. Ohne Symptome machten die SARS-CoV-2-Tests mit Abstrichen aus dem Nasen-Rachen-Raum keinen Sinn. Befürchten Betroffene eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus, sollten sie zunächst die Hotline der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit (030-90 28 28 28) oder ihren Hausarzt anrufen.

Auch die Feuerwehr appellierte erneut, für Nachfragen zum neuen Corona​virus nicht den Notruf 112 zu nutzen, sondern die Hotline. Bei der großen Mehrzahl der Infizierten sorgt das Virus nach den bisherigen weltweiten Erkenntnissen lediglich für leichte Erkältungssymptome oder gar keine Beschwerden. Schwere Verläufe sind bisher in der Regel nur bei Menschen mit einem schwachen Immunsystem bekannt - darunter Älteren und chronisch Kranken.

