Tests auf mögliche Coronavirus-Infektionen gehen weiter

Nach den ersten bekannt gewordenen Coronavirus-Infektionen in Berlin müssen Ärzte viele weitere Tests auswerten. Wie viele Menschen haben sich noch infiziert? Bis Dienstagabend meldete die Senatsverwaltung für Gesundheit sechs Fälle. Die meisten dieser Infizierten liegen in Krankenhäusern. Kontaktpersonen werden untersucht.

Bundesweit gibt es mit Stand Dienstag knapp 200 Fälle. Das Robert Koch-Institut (RKI) rechnete aber mit weiteren Infektionen und Ausbrüchen in Deutschland.

An der Charité sollte die Arbeit in einer eigens eingerichteten Untersuchungsstelle weitergehen. Dort werden Abstriche genommen und untersucht. Aufgrund stark gestiegener Anruferzahlen soll außerdem die Berliner Coronavirus-Beratungshotline mit mehr Personal aufgestockt werden, hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag angekündigt.