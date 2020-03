Warteschlange an Charité-Untersuchungsstelle zu Coronavirus

Die Charité hat von einer Warteschlange an der neu eingerichteten Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Infektionen auf dem Gelände des Virchow-Klinikums berichtet.

Am Dienstagmittag habe es bereits eine Schlange mit rund 100 Patienten gegeben, sagte der Ärztliche Direktor der Charité, Prof. Ulrich Frei, im Anschluss an die Senatssitzung. Am Dienstagmorgen hatte die neue Anlaufstelle ihre Arbeit aufgenommen.