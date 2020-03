Eltern des ersten Berliner Corona-Patienten nicht infiziert

Die in Nordrhein-Westfalen lebenden Eltern des ersten bekannten Berliner Coronavirus-Patienten sind nicht infiziert. Tests seien negativ ausgefallen, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag in Berlin. Zu den weiteren Kontaktpersonen lägen noch keine Ergebnisse vor. Im Falle des 22-Jährigen waren 60 Kontaktpersonen identifiziert worden. Die Eltern hatten ihren Sohn in Berlin besucht. Nordrhein-Westfalen ist mit bislang rund 100 Fällen das am stärksten betroffene Bundesland. In Deutschland wurden laut Robert Koch-Institut bis Dienstagvormittag rund 190 Fälle bestätigt. In Berlin gibt es inzwischen fünf bekannte Erkrankte.