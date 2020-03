Mit Coronavirus infizierter Mann in Berlin ist stabil

Der mit dem Coronavirus infizierte Berliner ist stabil. Dies teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am 02. März 2020 mit.

Demnach handle es sich um einen jungen Mann aus dem Stadtteil Berlin-Mitte . Er liegt den Angaben zufolge in der Charité isoliert und wird behandelt. Bisher konnten zehn Personen ausfindig gemacht werden, mit denen er in Kontakt war. Diese werden häuslich in Berlin sowie Nordrhein-Westfalen isoliert.

Die Berliner Kontaktpersonen sollen am heutigen Montag auf den Coronavirus getestet werden. Die Suche nach weiteren möglichen Kontaktpersonen läuft. Der junge Mann wurde am Sonntag in die Charité eingeliefert. Auch Mitarbeitende der Rettungsstelle werden kontaktiert. Die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci will am Montag (12 Uhr) über weitere Details zu dem Fall informieren.