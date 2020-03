Erste Coronavirus-Infektion in Berlin

Auch in der Bundeshauptstadt hat sich ein Mensch nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus angesteckt. Damit gibt es nun bestätigte Infektionen in 10 der 16 Bundesländer.

Nach dem ersten Nachweis einer Coronavirus-Infektion in Berlin will Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Montag (2. März 2020, 12 Uhr) über Details zu dem Fall informieren. Am späten Sonntagabend hatte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mitgeteilt, die Person werde stationär isoliert und behandelt. Der zuständige Amtsarzt habe mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen begonnen. Mehr Details gab die Senatsverwaltung auf Anfrage nicht bekannt.