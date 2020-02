Mehr Anrufer bei Berliner Coronavirus-Hotline

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch in Italien ist die Zahl der Anrufer bei der Berliner Beratungshotline in die Höhe geschnellt.

Am Dienstag hätten sich 316 und am Mittwoch 290 Menschen gemeldet, teilte die Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit, Lena Högemann, am 27. Februar 2020 auf Anfrage mit. Zwischen Freitag und Sonntag seien es pro Tag noch zwischen 18 und 42 Anrufer gewesen. Insgesamt wurden demnach seit dem Start der Hotline vor rund einem Monat knapp 2750 Anrufer gezählt.