Deutsche Passagiere von Kreuzfahrtschiff kommen nach Berlin

Berlin erwartet am kommenden Wochenende deutsche Passagiere von Bord des in Japan liegenden Kreuzfahrtschiffes «Diamond Princess», auf dem das neuartige Coronavirus grassiert. «Voraussichtlich an diesem Samstag wird es eine Landung in Tegel geben, wieder im militärischen Teil, weil auch zwei Berlinerinnen und Berliner unter den Passagieren sind», sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Beide seien negativ auf Sars-CoV-2 getestet. Geplant sei, sie zunächst 14 Tage zu Hause zu isolieren. Das Verfahren sei mit allen beteiligten Behörden in Bund und Ländern abgestimmt. Weitere Details nannte Kalayci nicht.

Bis zum Vortag waren auf dem Schiff 621 Infektionen unter den Menschen an Bord nachgewiesen worden. Zwei Passagiere starben inzwischen. Die Ausschiffung der rund 3000 Menschen auf dem Schiff ist in Gang und soll mindestens bis Freitag dauern. Zuletzt stand im Raum, deutsche Passagiere mit einem italienischen Flugzeug zurück nach Europa zu bringen. Vor knapp zwei Wochen waren 20 China-Rückkehrer in Berlin gelandet und in Köpenick unter Quarantäne gestellt worden. Sie können die Quarantäne voraussichtlich am kommenden Sonntag verlassen.