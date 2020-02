Bisher keine Kreuzfahrt-Rückkehrer in Berlin

Es durfte aus Sorge vor einer Einschleppung des neuartigen Coronavirus in mehreren asiatischen Ländern nicht anlegen: Vom Kreuzfahrtschiff «Westerdam» in Kambodscha sind bisher keine Passagiere nach Berlin zurückgekehrt. Das teilte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch auf Anfrage mit. Wie am Dienstag bekannt wurde, sind zwei Brandenburger Passagiere heimgekehrt. Sie befänden sich derzeit in häuslicher Isolation und würden täglich befragt, hieß es. Insgesamt waren nach Angaben der Reederei 57 Deutsche an Bord.

© dpa

Es scheint nicht ausgeschlossen, dass noch Kreuzfahrtpassagiere in Berlin eintreffen: Die Gesundheitsverwaltung sei wegen möglicherweise auch aus Berlin stammenden Rückkehrern von den Schiffen «Westerdam» und «Diamond Princess» mit dem Bund im Kontakt, «um die richtigen Vorkehrungen vor Ort treffen zu können», hieß es.

Die Situation auf diesen Kreuzfahrtschiffen war sehr unterschiedlich: Der aus Hongkong stammenden «Westerdam» hatten mehrere Länder das Anlegen untersagt, obwohl keine Fälle an Bord bekannt waren. Erst Kambodscha stimmte schließlich zu. Bei einer US-Passagierin wurde dann jedoch am Wochenende bei der Weiterreise in Malaysia überraschend eine Infektion festgestellt.

Die «Diamond Princess» stand nach einem Fall der Lungenkrankheit Covid-19 an Bord zwei Wochen lang in Japan unter Quarantäne. Bei den 3700 Passagieren und Crewmitgliedern wurden bis Mittwoch 621 Infektionen mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen, betroffen sind auch mindestens zwei der zehn deutschen Passagiere. Am Mittwoch durften die ersten Passagiere an Land gehen. Alle Infizierten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.