Kollatz für Neustart bei Vivantes nach Massenabwanderung

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz hat die Massenabwanderung von Ärzten und Pflegern aus dem Fachbereich Infektiologie einer Klinik des landeseigenen Vivantes-Konzerns bedauert. Der Weggang eines so leistungsstarken Teams sei für die Klinik durchaus ein Verlust, sagte der SPD-Politiker, der Vivantes-Aufsichtsratsschef ist, am Dienstag.

«Zielsetzung wird nun sein, mit neuen Leuten ein modernes, vielleicht sogar noch moderneres und noch zeitgemäßeres Angebot zu entwickeln», so Kollatz. «Darüber wird in den nächsten Wochen zu diskutieren sein.» Unstrittig sei, dass eine moderne Infektionsmedizin «ambulanter» aufgestellt werden müsse als in der Vergangenheit.