Hikel lässt sich als Stammzellspender registrieren

Der Neuköllner Bürgermeister Martin Hikel (SPD) will sich an diesem Samstag, dem Internationalen Kinderkrebstag, als Stammzellspender registrieren lassen. Anlass sei eine Registrierungsaktion der DKMS für den zweijährigen Parnell aus Neukölln, teilte das Bezirksamt Neukölln am Mittwoch mit. Der Junge ist an Blutkrebs erkrankt und braucht eine Stammzellspende, wenn die laufende Chemotherapie nicht anschlägt. Hikel übernimmt die Schirmherrschaft für die Registrierungsaktion.

Laut DKMS erkranken jährlich rund 700 Kinder deutschlandweit an Blutkrebs. Von ihnen erhalten nahezu 80 Prozent die Diagnose Akute Lymphatische Leukämie. Bei der DKMS sind bereits mehr als 200 000 Berliner als Stammzellspender registriert. Rund 1800 haben schon Stammzellen gespendet.