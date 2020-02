470er-Segler von Coronavirus-Schutzmaßnahmen betroffen

Zwei 470er-Segler aus Berlin sind bei einem Trainingsaufenthalt im Leistungszentrum der chinesischen Stadt Haikou von den Folgen der schnellen Coronavirus-Ausbreitung betroffen.

Das Leistungszentrum ist für Besucher gesperrt. Die Isolierung hatte der chinesische Seglerverband anderthalb Wochen nach Ankunft der Deutschen angeordnet, um seine Olympia-Kandidaten vor Erkrankungen zu schützen. Göttlich/Klasen ziehen dennoch eine positive Bilanz: «Das Training war so effektiv, wie erhofft. Bislang sieht alles danach aus, dass wir am 7. Februar den Heimflug antreten können», sagte Göttlich der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch (05. Februar 2020). «Uns bleibt nicht viel anderes übrig, als zu hoffen, dass sich daran nichts ändert.»