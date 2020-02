Coronavirus: Botschaft besorgt wegen Anfeindungen gegen Chinesen

Pauschale Verdächtigungen wegen des Coronavirus und ein körperlicher Angriff: Die chinesische Botschaft in Berlin sorgt sich um die Sicherheit ihrer Staatsbürger in Deutschland.

Chinesin in Berlin angegriffen

Nach einem Angriff auf eine Chinesin in Berlin habe man sofort die Polizei kontaktiert, teilte die chinesische Botschaft mit. Wie die Berliner Polizei am Samstag (01. Februar 2020) mitteilte, sollen zwei Frauen am Freitagnachmittag in Moabit eine Chinesin rassistisch beleidigt, bespuckt, an den Haaren zu Boden gerissen sowie geschlagen und getreten haben. Die 23-Jährige wurde demnach am Kopf verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Angreiferinnen flüchteten. Die Polizei verwies auf Nachfrage zu den Beleidigungen auf laufende Ermittlungen.