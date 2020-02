Mehr als 1000 Grippefälle in Berlin: Erster Todesfall

Die Grippe-Welle in Berlin rollt: Die Zahl der nachgewiesenen Fälle in dieser Saison ist auf mehr als 1000 gestiegen - ein Mensch starb an den Folgen der Virusinfektion. Das geht aus dem Wochenbericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) hervor. Demnach wurden allein in der vergangenen Meldewoche 329 Influenza-Fälle bekannt. Am stärksten grassiert die Grippe den Meldezahlen zufolge bisher bei Kindern im Alter bis zu vier Jahren. Von den Bezirken ist Pankow besonders betroffen.

© dpa

Die gemeldeten Fälle zeigen nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens: Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) werden im Verlauf von Grippewellen 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung angesteckt. Die echte, vom Influenzavirus ausgelöste Grippe beginnt in der Regel plötzlich. Zu typischen Symptomen zählen Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen sowie Glieder- und Kopfschmerzen. Neben milden Verläufen sind auch Komplikationen möglich, etwa mit Lungenentzündung.