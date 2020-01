Coronavirus: Gesundheitsverwaltung schaltet Hotline

Für Menschen, die befürchten, sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt zu haben, hat die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit eine Hotline eingerichtet.

© dpa

Unter der Telefonnummer 030 9028-2828 beraten Fachleute seit Dienstagmorgen (28. Januar 2020), wie die Behörde auf Twitter bekanntgab. Erreichbar sind die Experten demnach zwischen 8.00 und 20.00 Uhr. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will sich in der Senatspressekonferenz am Mittag zum Thema Coronavirus äußern, wie ihre Sprecherin ankündigte.

Symptome reichen für Verdacht nicht aus Als begründet gilt ein Verdacht auf das Virus nach Angaben der Gesundheitsverwaltung, wenn Symptome wie Lungenentzündung, Husten, Fieber und Atemnot auftreten und die Betroffenen in der Risikoregion in China waren oder Kontakt mit Menschen aus dieser Region hatten.

Erster Coronavirus-Fall in Deutschland Inzwischen ist ein erster Coronavirus-Fall in Deutschland nachgewiesen worden - in Bayern. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland «zurzeit als gering» ein (Stand: 27. Januar). Das Virus kann eine Lungenkrankheit auslösen, an der im Hauptverbreitungsland China bisher mehr als 100 Menschen gestorben sind - die meisten davon waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen.

