Bettensperrungen im Kinderkrebszentrum weiter möglich

Auch rund zwei Wochen nach dem Ende des Aufnahmestopps im Kinderkrebszentrum der Charité bleibt die personelle Lage dort angespannt.

«Wir sind jetzt wieder in der Lage, Kinder in der Kinderonkologie aufzunehmen, können bei der derzeit schwierigen Situation jedoch nicht ausschließen, dass es bei Personalausfall noch zu schichtbezogenen Bettensperrungen kommen kann», teilte die Universitätsklinik am Montag auf Anfrage mit. Die offenen Stellen in der Pflege könnten «trotz größter Bemühungen nur langsam nachbesetzt werden», hieß es.