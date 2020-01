Berliner Feinstaubdaten wieder unter dem Grenzwert

Einen Tag nach dem Silvesterfeuerwerk liegen die Feinstaubwerte in der Hauptstadt im Toleranzbereich.

An keiner Messstelle wurde der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nach den Daten des Umweltbundesamtes am Donnerstagvormittag (2. Januar 2020, 9 Uhr) überschritten. Am 1. Januar hatten die Daten an fünf Berliner Messstellen die Grenzwerte überschritten, vor allem im Südosten der Hauptstadt. Die höchsten Werte wurden am Mittwochvormittag (9 Uhr) mit 89 Mikrogramm an der Frankfurter Allee und mit 81 Mikrogramm am Mariendorfer Damm registriert. Die Luftqualität lag damit am Mittwoch in einigen Bezirken im schlechten Bereich. An der Mehrzahl der Berliner Messpunkte war sie mäßig, in den Außenbezirken wie im Grunewald und in Buch blieb sie gut.