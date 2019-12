Supermarkt-Kunden spenden acht Tonnen Lebensmittel

Supermarkt-Kunden haben nach Angaben der Berliner Tafel in den vergangenen zwei Wochen rund acht Tonnen Lebensmittel für Bedürftige gespendet. Bei der zweiwöchigen Aktion «Eins mehr!», an der sich 25 Filialen beteiligten, konnten Kunden einen Artikel zusätzlich kaufen und diesen sofort spenden. Wie die Berliner Tafeln am Montag mitteilten, werden die 533 Kisten mit Schokoladen-Weihnachtsmännern, Kaffeepackungen, Konserven oder Backzutaten nun in den Ausgabestellen von «Laib und Seele» verteilt.

© dpa