Kassenstudie: Jeder vierte Schüler mit Psycho-Problemen

Ein Viertel der Brandenburger Schüler geht nach einer Studie der DAK-Krankenkasse unter ihren Versicherten wegen psychischer Erkrankungen zum Arzt. Für den Report hat die Kasse die Abrechnungsdaten von rund 18 200 Kindern und Jugendlichen im Land zwischen 10 und 17 Jahren für das Jahr 2017 ausgewertet. Am häufigsten waren Diagnosen zu Entwicklungs- und Verhaltensstörungen.

Vor allem jüngere Schulkinder in Brandenburg fielen am häufigsten durch Entwicklungsstörungen auf, heißt es im DAK-Bericht. Dazu gehören zum Beispiel Sprach- und Sprechstörungen. Verbreitet seien auch Verhaltensstörungen wie das Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS).

Wesentlich höher als im Vergleich mit anderen Bundesländern ist in Brandenburg der Anteil von Einweisungen in eine Klinik: Zehn Prozent der Brandenburger Schulkinder mit einer diagnostizierten Depression wurde 2017 stationär behandelt, durchschnittlich mehr als einen Monat lang (38 Tage). Im Bundesdurchschnitt waren es knapp unter acht Prozent.

Hendrik Karpinski, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Niederlausitz, weiß, dass psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen in Brandenburger Kliniken und Praxen Alltag geworden sind. Anzeichen für eine Depression könnten nach Worten des Arztes Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Probleme in der Schule sein. Wann ist es nur ein Tagestief und wann schon eine anfängliche Depression - das sei in der Tat schwer feststellbar, sagte Karpinski. Eltern sollten ihren Kindern gegenüber Gesprächsbereitschaft und Verständnis zeigen und vor allem wachsam sein. «Es geht nicht nur um Problemlösung, sondern vor allem ums Zuhören», sagte er.