Viele HIV-Diagnosen werden erst nach Jahren gestellt

Bei einem Teil der HIV-positiven Menschen in Berlin wird das Virus erst mehrere Jahre nach der Infektion entdeckt. Von insgesamt 370 Erstdiagnosen im vergangenen Jahr lag bei 110 Patienten ein fortgeschrittener Immundefekt und bei 50 Aids vor, wie das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt. Zum Welt-Aids-Tag an diesem Sonntag erklärte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), Menschen ließen sich aus Angst vor Stigmatisierung und Diskriminierung - privat oder im Beruf - nicht testen. «Damit muss Schluss sein.»

Das Land Berlin starte demnächst eine Kampagne gegen die Diskriminierung HIV-infizierter Menschen, kündigte die Politikerin an. Sie betonte «erfreuliche Ergebnisse»: Inzwischen wüssten 90 Prozent der Infizierten von ihrem positiven Status. Die allermeisten von ihnen seien in Behandlung und fast immer schlage diese auch an. «Das Ziel bleibt aber, AIDS endgültig zu besiegen!», so Kalayci.