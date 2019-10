Bündnis fordert mehr Investitionen in Berlins Kliniken

Berliner Kliniken, Ärzteverbände, Patientenvertreter und Gewerkschaften wollen am Mittwoch in einer Kundgebung vor dem Roten Rathaus mehr Geld für Berlins Krankenhäuser fordern.

Vorgesehen seien im Haushaltsentwurf des Landes trotz Erhöhung der Investitionen maximal 200 Millionen Euro im Jahr 2021, teilte die Berliner Krankenhausgesellschaft mit. Nötig seien aber 100 Millionen Euro mehr pro Jahr. «Berlin wächst jedes Jahr in der Größenordnung einer mittleren Stadt. Damit wachsen auch die Anforderungen und Bedarfe an Krankenhausstrukturen», sagte Geschäftsführer Marc Schreiner.

Der Investitionsbedarf für Baumaßnahmen, IT und Anschaffung aufwendiger Geräte liegt nach Berechnungen der Gesellschaft in den nächsten zehn Jahren bei 3,5 Milliarden Euro. Nötig seien zum Beispiel zusätzliche Bettenkapazitäten, OP-Säle, Intensivstationen, Kreißsäle, zusätzliche Palliativeinheiten und Erweiterungen der Rettungsstellen. Am Mittwoch tagt im Roten Rathaus der Hauptausschuss. Die Kundgebung soll um 12 Uhr beginnen. Auf der Rednerliste steht auch Berlins Patientenbeauftragte Karin Stötzner.