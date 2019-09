Klage für mehr Transparenz bei Lebensmittelkontrollen

Wie sauber geht es beim Imbiss um die Ecke zu? Hunderte Anfragen zu Ergebnissen von Hygienekontrollen sind seit Mitte Januar beim Online-Portal «Topf secret» eingegangen - allein in Berlin. Weil Antworten ausbleiben, wurden jetzt juristische Schritte eingeleitet.

«Die Menschen haben das Recht zu erfahren, welche Lebensmittelbetriebe sauber sind und welche nicht», teilte Oliver Huizinga von Foodwatch mit und berief sich auf ein Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts. Man klage nun in einem Musterfall - «mit Signalwirkung für ganz Berlin». In diesem Fall soll das Bezirksamt Spandau abgelehnt haben, Ergebnisse von Kontrollen in einem Supermarkt herauszugeben. Die Antragstellung sei als «missbräuchlich» bewertet worden, weil Kontrollberichte im Netz veröffentlicht werden könnten, hieß es. Daneben seien verfassungsrechtliche Bedenken geäußert worden.