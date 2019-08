Deutlich weniger Badetote in Berlin

In Berlin sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres drei Menschen ertrunken - vier weniger als im Vorjahreszeitraum.

Alle drei verunglückten in einem See oder einem Teich, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag (1. August 2019) mitteilte. Gezählt wurden demnach alle Fälle bis zum 20. Juli. «Im Gegensatz zum Vorjahr waren der Frühling und der erste Sommermonat in diesem Jahr bislang doch eher verhalten», sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese. Das spiegle sich in den Zahlen wider.