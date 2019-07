Berlin ist Hochburg der Döner-Produzenten

Es ist schöner mit Döner: In Berlin gibt es nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Soziales mehr Döner-Produzenten als in jeder anderen deutschen Stadt.

«Offensichtlich sogar mehr als in türkischen Städten», sagte Präsident Franz Allert am 24. Juli 2019. «Berliner Produzenten exportieren die Spieße auch tonnenweise in die Türkei. Das glaubt man immer gar nicht.»