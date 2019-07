Ärzte erwarten Grundsatzentscheidung zu Sterbebegleitung

Ein körperlich kranker Mensch begeht Suizid. Ein Arzt begleitet ihn beim Sterben und verzichtet auf lebensrettende Maßnahmen. Macht sich der Mediziner dadurch strafbar? Das soll ein BGH-Urteil klären.

Leipzig (dpa) - Am Bundesgerichtshof (BGH) wird an diesem Mittwoch (3. Juli) eine grundsätzliche Entscheidung zu Sterbehilfe und Sterbebegleitung durch Ärzte erwartet. Es geht um zwei Fälle, bei denen Mediziner aus Berlin und Hamburg kranke Menschen nach der Einnahme tödlicher Medikamente bis zum Tod begleitet hatten, ohne lebensrettende Maßnahmen zu ergreifen. Die Landgerichte in Berlin und Hamburg sprachen die Mediziner frei. Dagegen legten die Staatsanwaltschaften Revision ein, nun liegen die Fälle beim 5. Strafsenat des BGH in Leipzig. «Das ist ein sehr relevantes Urteil, weil es um grundsätzliche Fragen geht», sagte der Sprecher des Marburger Bundes, Hans-Jörg Freese.