Hitzewellen in Deutschland: Laut Studie Tausende Tote

Hitzewellen kosten nach Schätzungen Tausenden Menschen in Deutschland das Leben.

«Man sieht, dass vor allem in den Altersgruppen 75 bis 84 und über 85 Jahren ein besonderes Risiko besteht», sagte Matthias an der Heiden vom Robert Koch-Institut in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Mit einer aktuellen Zunahme der Todesfälle in Deutschland wegen der Juni-Hitze sei zu rechnen.