Dritter Drogenkonsumraum eröffnet

Der Raum, der bereits im Januar den Betrieb aufgenommen hatte, biete auch Entlastung für Anwohner und Gewerbetreibende, weil so der Konsum auf der Straße, in Hauseingängen und Parks zurückgehe, hieß es. Die Einrichtung in der Karl-Marx-Straße , nahe dem S-Bahnhof Neukölln, ist laut Angaben unter der Woche von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.