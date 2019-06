Berlin stellt weitere Hilfen für Menschen ohne Krankenversicherung bereit. «Ich bin sehr froh, dass seit letzter Woche auch Menschen ohne Krankenversicherung eine medizinische Behandlung in Berlin bekommen können», teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag mit.

Die zuständige Beratungsstelle habe vor wenigen Tagen die ersten Scheine zur Kostenübernahme ausgestellt. So könne etwa die Krebstherapie bei einem nicht krankenversicherten und wohnungslosen jungen Mann beginnen.

Zu den Aufgaben der sogenannten Clearingstelle am «Zentrum am Hauptbahnhof» der Stadtmission gehört auch, Menschen ohne Krankenversicherung wieder Wege in die Versicherung zu ebnen und sie über bestehende Ansprüche aufzuklären. Seit Eröffnung bis Ende April ließen sich laut Angaben rund 320 Menschen beraten, davon knapp die Hälfte Deutsche. Zu den Ratsuchenden zählten etwa Solo-Selbstständige mit unzureichendem Versicherungsschutz und Rentner, die ihre Beiträge nicht mehr zahlen können, hieß es.