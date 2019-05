Badesaison beginnt: Gute Wasserqualität in allen Badegewässern

Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am 14. Mai 2019 mit. Alle Badegewässer an den 39 offiziellen Badestellen seien zum Baden geeignet. Die Badesaison in Berlin beginnt am Mittwoch und dauert bis zum 15. September an. Während dieser Zeit werde alle 14 Tage die Wasserqualität der Gewässer überprüft. Das Frühwarnsystem für die Badestellen Kleine Badewiese und Grunewaldturm mit täglichen Vorhersagen zur Wasserqualität besteht auch in diesem Jahr. Es war 2018 eingeführt worden, weil wegen der Zuflüsse aus Havel und Spree dort ein besonderes Verschmutzungsrisiko besteht.