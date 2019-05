Dermatologen rechnen mit mehr Hautkrebs

Ein Erbe der 70er: Dermatologen erwarten für die nächsten 30 Jahre einen deutlichen Anstieg aller Hautkrebs-Arten in Deutschland.

«Wir werden jetzt die Effekte der 70er und 80er Jahre sehen, in denen Bräune schick war», sagte Dirk Schadendorf, Hautarzt am Uniklinikum Essen, am Donnerstag (2. Mai 2019) bei der Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft in Berlin. Damals habe es häufig weniger Bewusstsein für Sonnenschutz gegeben und auch deutlich weniger Lichtschutzfaktoren bei Sonnencreme.