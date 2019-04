Drogenbeauftragte: Offenheit für Suchtthemen am Arbeitsplatz

Der Kollege trinkt oder geht andauernd rauchen? Für solche und andere Suchtprobleme am Arbeitsplatz hat die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler mehr Offenheit gefordert. «Es darf kein Tabu mehr sein, über Sucht zu sprechen», sagte die CSU-Politikerin am Dienstag bei der Vorstellung eines Krankenkassenreports zu dem Thema.

«Sucht ist eine Krankheit. Kranken muss man helfen, egal ob Zuhause oder am Arbeitsplatz», so Mortler. Betroffene zu unterstützen sei nicht nur Aufgabe von Staat und Gesundheitssystem, sondern auch des Arbeitgebers.

Insbesondere Rauchen am Arbeitsplatz sei immer noch ein Riesenthema, sagte Mortler. Die Nikotinsucht ihrer Mitarbeiter, in Hinblick auf den Verlust an Produktivität, koste die deutschen Unternehmen jedes Jahr 56 Milliarden Euro. Das sei 2,5 Mal so viel wie der gesamte Umsatz der deutschen Tabakindustrie.