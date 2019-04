Kolat: In Berlin derzeit kein Bedarf für Masern-Impfpflicht

Gesundheitssenatorin Dilek Kolat sieht in Berlin weiter keinen Bedarf, eine Masern-Impfpflicht für Kinder einzuführen. «Prinzipiell habe ich nichts gegen eine Impfpflicht, aber wir warten jetzt den Gesetzentwurf auf Bundesebene dazu ab», erklärte die SPD-Politikerin am Freitag auf Anfrage. Wenn die Impfpflicht bundesweit komme, setze Berlin sie um, bekräftigte die Senatorin.

In Brandenburg hatte sich der Landtag am Donnerstag für eine Masern-Impfpflicht für Kinder in Kitas ausgesprochen. Die rot-rote Landesregierung wird aufgefordert, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es bis zu einer möglichen bundesrechtlichen Lösung eine Impfung für den Besuch von Kitas und Tagespflege als verpflichtende Voraussetzung gibt.