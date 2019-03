Berliner Ärzte befürworten Masern-Impfpflicht

Kinder- und Jugendärzte aus Berlin unterstützen eine Impfpflicht gegen Masern. Versuche, das Problem anders in den Griff zu bekommen, seien bislang gescheitert.

«Auch aufgrund der immer wieder auftretenden schweren Epidemien stehen wir für eine Impfpflicht für Kinder», sagte Jakob Maske, Berliner Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, am Montag (25. März 2019) der Deutschen Presse-Agentur. Versuche, das Problem anders in den Griff zu bekommen, seien bislang gescheitert. In Deutschland setze man seit Jahren auf Freiwilligkeit, doch noch immer sei der Impfschutz nicht ausreichend.