Grüne wollen Cannabis in Berlin anbauen

Die Drogenpolitik der Berliner Grünen ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ein neuer Vorschlag zum Cannabisanbau aus der Fraktion dürfte ebenfalls für Diskussionen sorgen.

In Berlin soll nach dem Willen der Grünen Cannabis für medizinische Zwecke angebaut werden. Entsprechende Unternehmen könnten mit der Aussicht auf Flächen, Gebäude und eine Anschubfinanzierung in die Hauptstadt gelockt werden, sagte Catherina Pieroth, Fraktionssprecherin für Drogen- und Gesundheitspolitik, am Mittwoch bei der Vorstellung eines Beschlusspapiers im Berliner Abgeordnetenhaus.