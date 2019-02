Südzucker kündigt Schließung von fünf Werken an

Der unter starkem Preisverfall leidende Südzucker-Konzern will fünf Werke schließen, zwei davon in Deutschland. Die Standorte im südbrandenburgischen Brottewitz und in Warburg in Nordrhein-Westfalen sowie zwei Werke in Frankreich und eine Fabrik in Polen würden geschlossen, teilte das Unternehmen am Montag in Mannheim mit. Europas größter Zuckerproduzent begründete die Entscheidung mit einer Restrukturierung.

© dpa

Am Montag war der Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Zukunft der Werke zu entscheiden. Seit Ende der EU-Zuckermarktordnung 2017 muss der Konzern auf sinkende Zuckerpreise reagieren. Wegen eines drastischen Preisrückgangs rechnet der Zuckerproduzent im Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Umsatzrückgang von 100 Millionen bis 200 Millionen Euro.

Vor der Mannheimer Südzucker-Zentrale fanden sich etwa 350 Mitarbeiter und Landwirte ein, um gegen die drohende Schließung der Werke zu protestieren.