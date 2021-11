Was Lungensport bei COPD bewirken kann

Sport treiben tut gut. Das gilt auch für Patientinnen und Patienten mit der Lungenkrankheit COPD. Doch manche meiden aus Angst vor Atemnot körperliche Aktivitäten. Schonung ist aber der falsche Ansatz.

Dabei übt man unter anderem, die Atmung an die körperliche Belastung anzupassen. «Man lernt zum Beispiel, wie man beim Treppensteigen oder Tragen von Lasten atmen muss», sagt Worth. Zudem gehe es darum, Kraft und Beweglichkeit des Brustkorbs zu erhalten - so könne der Patient oder die Patientin besser abhusten.

Die AG Lungensport zum Beispiel bietet einmal pro Woche übers Internet eine Einheit Lungensport an, für die Patienten sich anmelden können. Das virtuelle Training erfolgt in Eigenverantwortung. Die AG stellt online auch Übungsvideos bereit, die man sich jederzeit anschauen kann (lungensport.org/videos).

Wichtig ist die Kontinuität. «Es kommt nicht darauf an, immer neue Höchstleistungen zu erbringen, sondern sich regelmäßig körperlich zu betätigen», sagt Worth. Häufig ist das in einer Gruppe motivierender als alleine. Zudem hilft, wenn plötzlich Probleme auftreten, der Trainingsleiter. Zu Hause ist das nicht möglich.

Vor einer Teilnahme am Lungensport muss ein Arzt oder eine Ärztin attestieren, dass man dafür fit genug ist. Wenn es von ärztlicher Seite grünes Licht gibt, gilt laut Worth: «Das Training führt in jedem Fall zu einem Plus an Lebensqualität für die Patienten.»