Warum Botox und Faltenspritzen in der Corona-Zeit boomen

Ob Ringe unter den Augen, Falten im Gesicht, Doppelkinn oder einfach nur ein müder Blick: Wer sich im Homeoffice bei Videokonferenzen aus der Perspektive der eigenen Laptop-Kamera sieht, kann bei dem Anblick zuweilen ins Grübeln kommen.

Viele Menschen belassen es in Zeiten von Corona aber nicht dabei: Die Nachfrage nach Schönheitseingriffen im Gesicht ist nach Einschätzung ästhetisch-plastischer Chirurgen zuletzt weiter gestiegen. «Die Aufnahmequalität bei diesen Programmen ist ja negativer als das Spiegelbild», sagte der Präsident der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC), Jörg Blesse, in Bielefeld. «Viele denken sich dann: Oh, das bin ja ich da!» Auch die Maskenpflicht habe die Aufmerksamkeit in Richtung Augen gelenkt. Der diesjährigen DGÄPC-Patientenbefragung zufolge waren Eingriffe zur Verschönerung des Gesichts ohne größere Schnitte deshalb deutlich gefragter als in den Vorjahren - genau so wie Operationen, um die Augenlider straffen zu lassen.