Wintersportarten im Risiko-Check

Einmal im Jahr eine Woche Vollgas auf der Skipiste: So sieht bei vielen Deutschen der Winterurlaub aus. Für manche endet der lang ersehnte Trip in die Berge im Krankenhaus.

Snowboarderinnen und Snowboarder verletzen sich häufig an Schulter, Arm oder Hand.

Der Drang, aus den Ferientagen ein Maximum an Schnee-Erlebnissen rauszuholen, ist laut dem Orthopäden und Unfallchirurgen Prof. Mirco Herbort ein Hauptrisikofaktor dafür. Der Mediziner von der OCM-Klinik München behandelt jeden Winter viele Verletzte aus den alpinen Skigebieten. Außer vergangenes Jahr: «Da war es wirklich ruhig. In dem Sinne war Corona eine der größten Präventionsmaßnahmen für Sportverletzungen in der Weltgeschichte.»