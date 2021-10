Nicht jede Demenzformen ist Alzheimer

Die Corona-Inzidenz bleibt in Berlin auf dem Weg nach oben. Der Wert lag nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch bei 80,4. Am Vortag waren es noch 79,4. mehr

In Berlin sind am Sonntag einige neue Corona-Regeln in Kraft getreten. So gelten bei Großveranstaltungen keine Obergrenzen mehr für die Besucherzahl, wenn alle Teilnehmer gegen Corona geimpft oder genesen sind (2G). mehr