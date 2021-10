Yoga und 20-20-20 Regel: Tipps für strapazierte Augen

«Seit der Corona-Impfung ist mein Zyklus total durcheinander» - das liest und hört man öfter in den letzten Monaten. Wissenschaftliche Belege für einen Zusammenhang zwischen Impfung und Zyklusstörungen gibt es nicht. Die Datenerfassung ist allerdings sehr dürftig. mehr

© dpa

Wenn man in Corona-Zeiten in Quarantäne muss, kann das finanzielle Folgen haben. Denn bei Verdienstausfällen soll es bald keine Entschädigung mehr geben. Was bedeutet das konkret? mehr