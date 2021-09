Kinderarzt warnt vor mehr schweren Verläufen

PCR-Test, Antigen-Schnelltest und Antikörpertest: Übersicht privater, kostenpflichtiger Corona-Teststellen in Berlin. mehr

© dpa Corona-Inzidenz in Berlin sinkt auf 78,0 Die Corona-Inzidenz in Berlin hat am Montag bei 78,0 gelegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich nachweislich innerhalb von sieben Tagen neu mit dem Virus infizieren. mehr

© dpa Berliner Corona-Zahlen kaum verändert Die Berliner Corona-Zahlen erhöhen sich derzeit kaum. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich 85,8 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. mehr