Stiko rät zu Corona- und Grippeimpfung

In Berlin haben sich in den vergangenen sieben Tagen 69,1 von 100.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das geht aus dem Bericht des Robert Koch-Instituts vom Freitag hervor. mehr

© dpa

In den vergangenen sieben Tagen steckten sich in der Hauptstadt 69,1 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. mehr