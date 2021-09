Foilbiking: Mit dem Rad übers Wasser düsen

Es fing an mit einer Flaute beim Segelkurs - das Foilbiken. Mittlerweile sind die kuriosen Geräte, eine Art Fahrrad auf dem Wasser, auf bayerischen Seen immer wieder mal zu sehen.

Günter Gross aus Icking am Starnberger See hat sich zusammen mit ein paar Mitstreitern das erste Foilbike aus Neuseeland angeschafft, nachdem auf dem See beim Segeln kein Wind war und ihm eine Freundin ein Bild von einem Foilbike gezeigt hatte. Mittlerweile bietet er Kurse an und will den Sport in Deutschland bekannt machen.