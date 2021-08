Sieben Sportarten im «Rückencheck»

Rückenprobleme sind ein Volksleiden. Bewegungsmangel ist einer der Risikofaktoren dafür. Entsprechend hilft Sport, um Beschwerden vorzubeugen oder sie zumindest zu lindern - doch nicht alle Disziplinen und nicht jede Art, sie zu betreiben, sind gleichermaßen gut für den Rücken.

Fußball ist unter dem Aspekt Rückengesundheit nicht uneingeschränkt ratsam - wer Vorschädigungen an der Wirbelsäule hat, sollte aufpassen.

Wobei natürlich die individuellen körperlichen Voraussetzungen eine Rolle spielen. Ob es Probleme gibt oder nicht, hänge «von der Genetik und vom langfristigen Verhalten» ab, sagt der Neurochirurg Munther Sabarini von der Avicenna-Klinik in Berlin.

© Emovis

Personen, die nie an COVID-19 erkrankt sind und noch keinen Impftermin haben, können in einem Berliner Studienzentrum an einer Impfstudie teilnehmen. mehr