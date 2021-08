Schlafapnoe: Aktivität beugt nächtlichen Atemaussetzern vor

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist leicht gesunken. Sie lag am Mittwoch bei 67,3. mehr

In Berlin sollen die landeseigenen Testzentren auch nach Mitte Oktober erhalten bleiben. Das kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses an. mehr