Im Mund oder Ohr: So klappt es mit dem Fiebermessen

Im Mund, im Ohr, an der Stirn, im Po: Es gibt viele Möglichkeiten zum Fiebermessen. Egal, welche Methode gewählt wird, die Werte sollten stimmen. Deshalb ist es wichtig, dass man die Messung korrekt durchführt.

Untersucht wurden Kontaktthermometer mit Messspitze, Geräte zur Messung im Ohr, Kombigeräte für Ohr oder Stirn und Infrarot-Modelle zur Messung an der Stirn (Zeitschrift «test», Ausgabe 09/21).

Was auffiel: Die Messgenauigkeit war bei einem Großteil der Thermometer sehr gut bis gut. Unterschiede gab es vor allem bei der praktischen Anwendung - speziell mit den Infrarot-Modellen taten sich die Testpersonen bei der Messung eher schwer.

In der Untersuchung sollten die Testpersonen mit diesen Modellen im Mund die Temperatur messen. Diese Methode liefert nach Angaben der Stiftung Warentest zuverlässige Werte, sofern die Spitze des Thermometers im hinteren Bereich unterhalb der Zunge platziert wird. Weiter vorn sei es zu kühl. Generell zu beachten: Hat man zuvor Heißes oder Kaltes gegessen, könne das den Wert verfälschen.

Messungen in der Achselhöhle seien indes oft ungenau. Am präzisesten ist bei Kontaktthermometern die Messung im Po - sie ist aber für viele Menschen auch die unangenehmste Variante.

Mit einem weichen Tuch und Desinfektionsmittel. Was man laut den Fachleuten keinesfalls machen sollte: Die Geräte abkochen oder mit Wasserdampf sterilisieren.

Was ist bei der Messung im Ohr zu beachten?

Im Vergleich dazu, sich selbst oder seinem Kind ein Thermometer in den Mund oder Po zu stecken, ist diese Methode angenehmer und in den Augen vieler auch hygienischer. Damit die Messwerte stimmen, kommt es aber auf die richtige Technik an. Der Sensor müsse die Wärme, die das Trommelfell abstrahlt, erfassen und leite daraus die Temperatur ab.