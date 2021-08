Barmer dringt auf frühen Medikamenten-Check bei Schwangeren

Die Barmer Krankenkasse hat vor Informationslücken bei der Verordnung von Medikamenten an Schwangere gewarnt, die Risiken für ungeborene Kinder bedeuten können.

Laut einer Auswertung bekamen von rund 66.500 Barmer-Versicherten mit Entbindung im Jahr 2018 im ersten Schwangerschaftsdrittel 663 sogenannte Teratogene verordnet, also Substanzen, die Fehlbildungen beim Ungeborenen hervorrufen können. Es gebe starke Präparate, die das Risiko für grobe Fehlbildungen des Embryos verzehnfachten. Zu den problematischen Präparaten gehörten beispielsweise einige Mittel gegen epileptische Anfälle.

© Emovis

